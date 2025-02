’Cardiologia aperta’. Appuntamenti al Versilia

La cardiologia dell’ospedale Versilia aderisce alla settimana delle ’Cardiologie Aperte’ promossa dalla ’Fondazione per il tuo cuore Anmco’, che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione generale sul tema della prevenzione cardiovascolare.

In particolare, nella giornata di domani i professionisti della struttura di cardiologia, diretta da Maria Laura Canale, saranno a disposizione degli utenti per attività di counseling sulla salute e sui corretti stili di vita. In queste giornate aperte a tutti i cittadini verranno approfondite tematiche come la cardioncologia, la cardiologia di genere, lo scompenso cardiaco e, in generale, la prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari.

Oltre alla direttrice dell’unità operativa, saranno impegnati in queste iniziative anche altri cardiologi del Versilia: Monica Solinas, Andrea Christou e Lorenzo Nesti. Nello specifico domani, dalle 10,30 alle 12,30, si potrà approfondire il tema dello scompenso cardiaco, mentre dalle 14 alle 16 al centro dell’attenzione ci sarà la prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari.

"Con queste iniziative vogliamo evidenziare l’importanza della prevenzione cardiovascolare – spiega la dottoressa Canale –; ricordo che è fondamentale soprattutto quella primaria, legata principalmente agli stili di vita corretti e alla diagnosi precoce, specie per coloro che presentano fattori di rischio, come la familiarità, il fumo, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete, condizioni di sovrappeso e stress". Attivo inoltre il numero verde 800 05 22 33, dedicato ai cittadini che vorranno porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, a cui risponderanno i cardiologi.