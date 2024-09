Cantieri in atto. Deviazione per i camion

Si susseguono i provvedimenti alla viabilità nell’area del municipio, per trovare il giusto equilibrio vista la presenza dei cantieri al Marconi e per la nuova palestra della scuola Frediani. Ci sono voluti due giorni perché venisse pienamente recepita l’ordinanza che revoca il divieto di sosta in diversi stalli di via Roosevelt con la conseguente deviazione dei mezzi su via XXIV Maggio. Nelle scorse ore qualche camion, nonostante l’ordinanza in atto, è transitato da via Roosevelt. Con la diminuzione delle macerie e il conseguente allentamento della frequenza dei camion, si è adottata una nuova soluzione che prevede la discesa dei mezzi pesanti per tutta via XXIV Maggio (normalmente a senso unico a salire) con l’immissione su via Lombardi. Dunque via Roosevelt ha nuovamente gli stalli a disposizione in vista dell’anno scolastico.