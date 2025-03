Cantiere Forte dei Marmi. Nel 2026 partiranno i lavori per quattro maxi opere

Per il 2026 sono pronte a partire quattro maxi opere: la realizzazione della piazza al posto dell’ex Greppia, il centro anziani in via Francesco Carrara, la nuova scuola in via Padre Ignazio da Carrara e la creazione dell’archivio comunale nella villa confiscata alla mafia in via Civitali. L’amministrazione comunale sta procedendo speditamente per avviare gli interventi: il 4 aprile con l’approvazione del bilancio previsionale sarà possibile utilizzare l’avanzo per gli investimenti da tempo in gestazione. "Ho detto più volte che entro la scadenza del mandato avrei voluto almeno inaugurare la nuova piazza in centro – commenta il sindaco Bruno Murzi – e per fine anno sarà pronta la progettazione e andremo a gara. Nel 2026 pertanto la Greppia verrà demolita. Appalteremo anche le altre ambiziose opere previste: ricordo che abbiamo già un finanziamento di 500mila euro dalla Regione per la creazione dell’archivio comunale nella villa confiscata alla mafia. Nel frattempo sono partiti i lavori di messa in sicurezza sismica e strutturale delle scuole Don Milani per circa 4 milioni, così come abbiamo avviato il restyling del piano superiore di Palazzo Quartieri con temporaneo spostamento della biblioteca a Villa Bertelli".

Ma non è tutto, visto che l’amministrazione vuole ulteriormente re ampliare il grande parco realizzato nell’area ex luna park a Vittoria Apuana. "Attualmente abbiamo consegnato alla comunità 25mila metri quadrati di terreno – conclude il sindaco – ma intendiamo acquistare dai privati anche gli ulteriori 37mila metri quadrati del lotto lato Viareggio per creare così un suggestivo spazio verde a ridosso del mare".

Francesca Navari