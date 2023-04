Cantiere aperto sui Viali a Mare Si rifanno aiuole e asfaltatura

Così come annunciato nei giorni scorsi sul nostro giornale dall’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci sono iniziati sul viale a mare (nella foto siamo all’altezza di piazza Mazzini) i lavori di asfaltatura, a cura della Mover, necessari per consentire il passaggio in sicurezza dei corridori del Giro d’Italia. L’intervento era programmato da tempo, ma sicuramente il passaggio della carovana rosa ha indotto l’amministrazione comunale ad accelerare i tempi per presentarsi alla ribalta televisiva dell’evento con l’abito migliore. Per questo sono state rifatte anche le aiuole della Passeggiata con decorazioni floreali proprio dedicato al passaggio dei ciclisti. L’asfaltatura dei viali a mare – che ovviamente sta arrecando qualche inevitabile disagio alla circolazione – è finanziata dal Comune per 400 mila euro e dovrebbe concludersi nel giro di una quindicina di giorni in tempo, insomma, per l’arrivo del Giro d’Italia programmato, come si sa, il 16 maggio.