Campionato di giornalismo. La grande attesa è finita

Adesso il conto alla rovescia è davvero agli sgoccioli. Martedì tornera il campionato di giornalismo, organizzato da La Nazione con il contributo di tanti sponsor. La passione per l’informazione, la curiosità verso il mondo e le sue notizie i giovani ce l’hanno e sarà così sempre. Sta a noi riuscire a suscitarla: Cronisti in classe torna anche per questo e si propone come originale fonte di ispirazione.

Le nuove generazioni sono bombardate da comunicazioni su tanti e diversi mezzi. C’è però da dire una cosa: il cartaceo si è affermato e rimane un modo per sviluppare la concentrazione, il pensiero e la lettura critica. Bellissimi i temi proposti, sia a livello locale che regionale, si va dall’uso del trasporto pubblico con il suo essere leva fondamentale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la vivibilità cittadina all’essenzialità dell’acqua per la vita così come la difesa del suolo, la centralità della ’casa’ come concetto, diritto e luogo dello sviluppo della persona o ancora l’importanza della sostenibilità ambientale nel ciclo della carta e la forestazione come valori chiave per le nuove generazioni. Ogni classe è libera di sviluppare questi come altri argomenti e temi: la fantasia e la curiosità sono sovrani.

A dare ’il calcio di inizio’, giovedì 15 febbraio, saranno le inchieste delle scuole medie Pistelli di Camaiore e dalle Viani di Viareggio. Gli incontri proseguono, giovedì 22 febbraio, con gli approfondimenti realizzati dalla scuola media Rosso San Secondo di Capezzano e dalla “Motto di Viareggio. E ancora, giovedì 29 febbraio sarannopubblicate le pagine redatti dagli alunni della “Rosi“ di Lido di Camaiore e della “Franca Papi“ di Viareggio.

Dopo la pausa delle vacanza di Pasqua comincerà il “girono di ritorno“, con nuove inchieste e nuovi approfondimenti. Ad aprire la stagione (quasi) primaverile, giovedì 7 marzo, saranno due classi delle Viani di Viareggio; il 14 marzo toccherà ancora alla “Jenco“ e alla “Rosso di San Secondo“; per concludere il 21 marzo “Franca Papi“ e “Rosi“. L’11 aprile è prevista un’uscita speciale con tutti i protagonisti di questa edizione, e infine le premiazioni.

Una formula ormai ben collaudata che spinge i più giovani a misurarsi con l’attualità, a conoscere il territorio, e sviluppare uno spirito critico. Anche quest’anno Cronisti in classe ha al suo fianco importanti partner. Oltre a Conad, questa edizione ha il patrocinio del comune di Viareggio e il sostegno di ICare e Farmacity, il supporto di Cartiere Carrara e del Comitato Celebrazioni Pucciniane.

Buon Campionato ai ragazzi.

E buona lettura.