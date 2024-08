Camion contromano e troppo veloci. In via Mimose l’asfalto è distrutto

Pericolosi e dannosi. A Montiscendi definiscono così i camion che da anni solcano via delle Mimose contromano e oltre i limiti dei 30 all’ora. "Dopo una raccolta di firme – scrive Riccardo Guidi – avevamo ottenuto dall’allora giunta Mallegni il senso unico nord-sud. Invece la maggior parte dei camion transita verso Massa contravvenendo alle regole, a velocità sostenuta, carichi di sassi e blocchi di marmo, spesso col telone aperto alimentando la dispersione delle polveri. Risultato: le forti vibrazioni mettono sotto stress le nostre case, per lo più risalenti agli anni ‘50, e il traffico intenso causa buche, tombini ribassati e asfalto irregolare. Ma per il Comune siamo invisibili: da noi non ci sono nastri da tagliare né cittadini onorari".