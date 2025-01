Camerieri, addetti pulizie. Cuoco/a non tradizionale

ADDETTO/A PULIZIE

Stabilimento balneare “Riviera”, Marina di Pietrasanta cerca per pulizia degli appartamenti sul mare per arrivi e partenze. Esperienza. Mattina con orario da concordare. Da aprile a settembre. Per candidature 3891604835 o cv a [email protected]

CAMERIERE/A DI SALA

Stabilimento balneare “La Perla”, Lido di Camaiore cerca con esperienza, possesso Haccp. Orario spezzato 5 giorni su 7.Stagione estiva. Per candidature 0584617464 o cv [email protected]

CUOCO/A

Zero Stuzzicheria, Marina di Pietrasanta cerca esclusivamente per la preparazione di stuzzicheria, aperitivi e piccoli piatti (no cucina tradizionale). Minima esperienza. Stagione 2025 con orario serale per 6 giorni su 7. Cv : [email protected]