Camaiore Violenta lite in strada. Pugni e poi bottigliata in testa

Vengono alle mani in piazza dopo uno scambio di battute per futili motivi: uno dei due viene ferito e soccorso e l’altro fermato dai Carabinieri. E’ accaduto ieri mattina verso le 11 in piazza San Bernardino, in pieno centro storico di Camaiore: un uomo di mezza età, in un evidente stato alterato dall’alcol, ha avuto un diverbio per cause ancora tutte da accertare con un giovane migrante che lo ha colpito e ferito alla testa con una bottiglia di vetro e poi è fuggito. I presenti hanno raccontato che il primo ha detto qualcosa rivolgendosi al ragazzo che poi avrebbe reagito con la bottiglia tenuta in mano: i due si sono anche scambiati un paio di cazzotti e l’uomo di mezza età è caduto a terra. E’ intervenuto il 118: per fortuna niente di grave. Il ragazzo accusato di aver ferito l’uomo in piazza è stato fermato dai Carabinieri in una strada vicina alla piazza principale. La sua posizione è adesso al vaglio delle autorità.