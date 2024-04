Camaiore Tappetari in trasferta. A Firenze con altri 150 artisti

I tappetari di Camaiore a Firenze con una loro opera. Oggi, in Piazza del Duomo a Firenze, centocinquanta artisti italiani (arrivati da tutta Italia e anche dalla Spagna) realizzeranno uno spettacolare e monumentale tappeto di fiori e altri materiali naturali che recherà il titolo: “Le meraviglie dell’Unesco italiano, in un sogno tutto effimero”. Infioratori, tappetari e posatori italiani, catalani e maltesi esalteranno la bellezza ed unicitàdei beni Unesco in Italia, con un’opera che segna anche il particolare momento storico in cui “L’arte di creare tappeti di fiori e di altri materiali naturali” ha presentato la propria candidatura a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Questo tappeto, infatti, fa parte delle attività che si stanno sviluppando in Italia, Spagna e Malta nell’ambito del progetto Flower Carpets Arts, selezionato dalla Commissione Europea all’interno del programma culturale Europa Creativa.