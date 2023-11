Camaiore Piantati nuovi tigli. Sostituiscono quelli malati

Piantati finalmente i nove nuovi tigli in sostituzione di quelli che erano stati abbattuti nel filare alberato di via Tabarrani a Camaiore. Come emerso mesi fa, a seguito delle analisi agronomiche, nove esemplari dello storico filare alberato erano risultati malati e gravemente pericolosi per l’incolumità pubblica: “Tanta la tristezza, perché il filare di via Tabarrani è ormai nella memoria collettiva di tutti noi – assicura il sindaco Marcello Pierucci – ma il rischio era troppo grosso e abbiamo dovuto procedere all’abbattimento. Anche gli alberi, purtroppo, hanno un proprio ciclo vitale”. Adesso, accanto ai maestosi tigli pluridecennali, sorgono nove piccoli esemplari, pronti a crescere e svilupparsi in tronco e chioma per mantenere in essere questo meraviglioso polmone verde del centro storico: il Consorzio di Bonifica, con il suo progetto, ha messo a dimora in questi giorni oltre 200 nuove alberature su tutto il territorio comunale, tra cui questi nove tigli donati alla comunità.