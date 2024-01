Camaiore Ondata di furti nelle case a Lido e Capezzano

Altri furti nelle abitazioni sono state segnalate nei giorni scorsi nelle zone di Capezzano e Lido di Camaiore. I ladri agiscono per lo più nel tardo pomeriggio quando l’oscurità è sopraggiunta e quando molte famiglie sono fuori casa anche solo per essere andati a fare shopping o al supermercato. Ad agire, probabilmente, una banda di professionisti o comunque di persone che sanno come agire. In maniera rapida, facendo il minor rumore possibile. Al rientro a casa la scena che si presenta è la stessa. la porta di casa socchiusa e all’interno dell’abitazione messo tutto a soqquadro alla ricerca di soldi o oggetti di valore. Che non sempre vengono custoditi dentro la cassaforte. Poi i malviventi se la squagliano in tutta fretta senza lasciare tracce. Gli abitanti chiedono un pattugliamento più continuo da parte delle forze dell’ordine e anche che venga attivato un numero maggiore di telecamere.