Camaiore La gestione dei rifiuti. Lari: "Il servizio è peggiorato"

La consigliera di Fratelli d’Italia Rita Lari esprime "grandi perplessità" sul bilancio e sulla "gestione fallimentare in tema di rifiuti, con risultati insoddisfacenti sul livello della qualità della raccolta differenziata". "Il bilancio dell’ente è in disavanzo – commenta Lari –, il risultato di amministrazione non si può utilizzare, ci si autoelogia per un debito trentennale o ventennale. Il fondo cassa diminuisce di anno in anno, tra transazioni e soldi non incassati. Nessun risparmio: anzi, si riscontra un aumento della spesa corrente rispetto al 2018 di oltre tre milioni di euro, supportata da maggiori entrate dovute quindi ad aumenti dell’addizionale comunale, delle tariffe Tari e per il 2024 è stata addirittura introdotta l’imposta di soggiorno". Inoltre, sottolinea Lari, "pesa più di tutti l’aumento del costo dovuto all’estensione del servizio di raccolta porta-a-porta. Questa scelta, adottata dopo la risoluzione unilaterale con Sea, non ha portato alcun beneficio né in termini di riduzioni di costo, né di qualità della raccolta".