Camaiore In via Borgovecchio: "Più sicurezza con il senso unico"

Da oggi scatta il senso unico in via Borgovecchio a Camaiore. La strada, quindi, avrà una sola direzione di marcia, con l’accesso consentito dall’intersezione con via Lucchesi. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale in accordo con i residenti della zona, che chiedevano l’istituzione del senso unico per questioni di sicurezza e praticità. Con tale atto, infatti, decadono i divieti di sosta ambo i lati (a suo tempo istituiti data l’esigua larghezza della carreggiata), e il parcheggio sarà d’ora in poi consentito sul lato destro. La decisione si presenta come una soluzione sperimentale per mettere in sicurezza la strada, in attesa della futura realizzazione di due aree a parcheggio lungo il tratto interessato, che potrebbero quindi consentire l’eliminazione dei parcheggi bordo-strada e quindi un eventuale ritorno al doppio senso. "Una scelta condivisa con la maggioranza dei residenti che chiedevano questa modifica viaria per la necessità quotidiana di parcheggiare l’auto", spiega il Sindaco Pierucci.