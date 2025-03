Camaiore I rischi della ’Velutina’. Stasera un’assemblea pubblica

Il comune di Camaiore scende in campo contro una specie invasiva e potenzialmente pericolosa per l’ecosistema: la Vespa Velutina, nota anche come Calabrone asiatico, predatrice famelica di api e le cui punture sono particolarmente dolorose per gli esseri umani. Per ‘addestrare’ la cittadinanza, il Comune ha organizzato un incontro gratuito e aperto a tutti dal titolo ‘La Vespa Velutina: come riconoscerla e come contenerla’, per illustrare le caratteristiche e le particolarità dell’insetto.

Nel corso dell’evento, verranno descritte le tecniche di monitoraggio, di segnalazione e di eradicazione da parte di squadre formate e autorizzate della vespa: una specie aliena del nostro territorio, che arreca danno a diverse categorie di insetti impollinatori indispensabili per il nostro ecosistema. L’incontro, promosso dall’amministrazione e da ‘ToscanaMiele’, risulta importante per la preparazione e la formazione sul tema, rendendo edotta la cittadinanza sulle modalità di contrasto ad un fenomeno in crescita. L’appuntamento è per martedì sera alle 21 in sala consiliare.