Camaiore Giornata della poesia Distribuzione gratuita di libri

Con l’arrivo della primavera, Camaiore celebra la Giornata mondiale della poesia. Per l’occasione, il Comune organizza una giornata per la promozione della scrittura in versi tramite la distribuzione gratuita di libri poetici. I voluti sono stati consegnati in quattro punti distinti: in municipio a Camaiore, in piazza degli Alpini a Capezzano, alla Galleria Europa in passeggiata e alla biblioteca del centro civico delle Seimiglia di Orbicciano. Sono decine i libri regalati alla cittadinanza, a testimonianza dell’importante contributo che il Comune mette in campo per la promozione della cultura letteraria. "Un appuntamento fondamentale nel calendario culturale della nostra città, apprezzato dalla cittadinanza e dagli amanti della poesia – commenta il vicesindaco Andrea Favilla –; grazie a coloro che anche quest’anno si sono mobilitati per questa importante iniziativa, che rafforza sempre di più l’indissolubile legame tra Camaiore e la poesia". La giornata segna l’inizio del percorso del Premio Letterario Camaiore.