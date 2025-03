Camaiore Giornata della poesia. Distribuzione gratuita di libri

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, che il Comune celebra organizzando una giornata per la promozione della scrittura in versi attraverso la distribuzione gratuita di libri di poesia in tre punti dislocati sul territorio: nel capoluogo, nei locali dello Spazio 165 (ex Fondo Cervelli), dalle 10 alle 12,30 e nella biblioteca comunale a Palazzo Tori Massoni dalle 9 alle 19; alla Galleria Europa, sulla passeggiata di Lido di Camaiore, dalle 10 alle 12:30; a Orbicciano, alla biblioteca del centro civico delle Seimiglia, dalle 15 alle 17. Per l’occasione, si fa partire idealmente il percorso del Premio Letterario Camaiore. "Lo scopo di questa Giornata è quello di sensibilizzare tutto il mondo alla poesia, a insegnarla, a familiarizzarsi con il linguaggio poetico, che riesce a farci dire in modo originale cose che resterebbero dentro di noi oppure che non avrebbero la stessa forza se dette o scritte in un altro modo. Non c’è intelligenza artificiale che possa sondare nel profondo il mistero che è nel cuore delle persone", le parole del presidente del Premio, Michele Brancale.