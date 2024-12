Camaiore Filarmonica Puccini. Il saluto del maestro Larras

La commovente lettera del maestro Emanuele Lovi suggella il suo addio alla Filarmonica Giacomo Puccini. Premi, applausi, ma tanta tristezza per la decisione, risalente ad inizio anno, del giovane Lovi, entrato alla guida dell’orchestra oltre dieci anni fa, di voltare pagina. Il concerto dell’Immacolata al Teatro dell’Olivo ne ha segnato il saluto: un evento bello e partecipato che ha visto premiare vari componenti della banda. Sì, perché pur essendo cresciuta, la filarmonica è sempre stata e resta l’amata banda di Camaiore in cui tantissimi musicisti sono cresciuti di età e professionalmente come in una grande famiglia. Lovi ha salutato passando il testimone con dignità ed emozione al maestro Oriano Bimbi da lui indicato nel gennaio dello scorso anno. "Qui si è fatto e si fa tutto con il cuore", le parole di commiato del maestro al momento dei saluti che hanno concluso la sua esperienza alla guida della Filarmonica.