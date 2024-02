Camaiore Fdi, occhi sull’ospedale: "Carenza di medici e infermieri"

Gli esponenti locali di Fratelli d’Italia tornano a puntare i riflettori sui problemi dell’ospedale Versilia. "A oltre un anno di distanza dal nostro sopralluogo all’ospedale – scrivono il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e i consiglieri comunali Marco Dondolini (Viareggio) e Claudia Bonuccelli (Camaiore) – le criticità rimangono e le previsioni per il futuro non sono rosee: si parla di tagli per 70 unità lavorative nei prossimi tre anni, a fronte di una carenza attuale di 50 infermieri e 40 operatori sanitari. Continua il blocco del turnover e le assunzioni vanno avanti con il contagocce. Crediamo sia giunto il momento che tutte le autorità locali e regionali dicano con chiarezza se l’ospedale è per davvero, e non solo a parole, considerato strategico per il territorio, e che facciano uno sforzo congiunto per salvaguardarne la qualità delle prestazioni e dell’assistenza. Noi siamo pronti a fare la nostra parte".