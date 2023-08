Camaiore Estate show "Rassegna da ripetere"

Successi dopo successi per la rassegna musicale ‘Camaiore Estate’: trionfo di pubblico per un misto di spettacoli di artisti nazionali e locali che si sono esibiti in piazza. Non c’è dubbio: il palinsesto snodato tra Finardi, New Trolls, Beppe Dati, Michela Lombardi e gli altri ha spiazzato il ’Gaber’: meno radical chic, più popolare e davvero cantato, il cartellone del ponte tra luglio e agosto ha conquistato gente e commercianti mentre il Festival Gaber è volato a Viareggio senza essere rimpianto. Dal paroliere e artista Beppe Dati, al mito dei New Trolls che ha sconvolto il foltissimo pubblico per la bravura, fino alla voce di Eugenio Finardi, i Cantori di Guccini, Peppe Servillo e i nostri Diego Mecchi col suo musical "Jack, Pazzia e Amore", la rossa Michela Lombardi con l’omaggio a Bacharach, Manuela Bollani: ogni sera un diverso target. Soddisfazione degli assessori Claudia Larini e Andrea Favilla e del sindaco Marcello Pierucci che ha visto vivere la piazza XXIX Maggio di sera come ha sempre desiderato. "Una scelta adatta alla nostra città – assicura Pierucci – ideata dagli assessori in maniera veloce e acuta. Una scelta azzeccata". Da ripetere, certamente da ripetere.

I.P.