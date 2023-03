Camaiore Auto sottoposta a fermo Maximulta dei vigili al conducente

Circolava a bordo di un’auto sottoposta a fermo in quanto sprovvista della necessaria revisione. Incurante dei divieti ha continuato a guidare per le strade di Camaiore. Ma non è sfuggito all’occhio attento del ‘Targa system’ l’apparecchiatura in uso alla polizia municipale che consente di monitorare i veicoli in circolazione. Notata l’anomalia, gli agenti di una pattuglia, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno provveduto a fermare il veicolo, una Volkswagen Passat. Al conducente è stata elevata una maxi contravvenzione (da 2 a 8mila euro per il codice della strada) e il mezzo è stato tolto dalla circolazione e affidato a un garage. E non è tutto: dai riscontri effettuati, gli agenti della polizia municipale hanno potuto constatare che il medesimo veicolo veicolo era stato fermato dalla polizia stradale il giorno precedente: il conducente (diverso da quello fermato ieri dai vigili urbani) era senza patente e senza revisione.