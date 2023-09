Grave lutto in città: se n’è andata per un brutto male Lucia Roberta Ganni, 61 anni, di Vado. Madre di famiglia, dolce e premurosa, e cuoca del noto locale ‘Luana’ di Capezzano Pianore, era molto conosciuta in città. Lucia era una donna davvero in gamba: lascia i due figli, Nicola e Matteo, i suoi tesori, oltre alla ‘famiglia’ del bar Luana. Rossella, la titolare, e le altre infatti erano come una vera casa per lei: da anni pizzaiola appassionata e chef, chi non ha assaggiato le sue delizie preparate con tanta cura? Il locale è tutto al femminile, improntato sulla confidenza e la professionalità. Sorridente, disponibile e gentile, Lucia ha combattuto con estrema dignità contro la implacabile malattia che l’aveva colpita. La notizia della sua scomparsa ieri ha gettato la comunità camaiorese nello sconforto: i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Vado. Moltissimi i messaggi di cordoglio ai figli. La salma si trova nella sala mortuaria dell’ospedale Versilia e le esequie, dopo il trasferimento in chiesa, saranno curate dalle onoranze funebri Il Colosseo. Ai familiari le condoglianze de La Nazione.

I.P.