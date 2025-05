Calcio e solidarietà: "Donate a FenomenAle". Parola del ct Spalletti

Alessandro Cecchi morì in un terribile incidente stradale avvenuto il 27 settembre 2018 in via Nicola Pisano. Sono passati quasi sette anni da quella tragedia nel corso dei quali i genitori e gli amici, che hanno creato in suo nome l’associazione FenomenAle, si sono prodigati in tantissime iniziative benefiche e do solidarietà. Per sostenere quest’attività nel ricordo del nipote della Fauzia si è mosso anche nientemeno che Luciano Spalletti, l’allenatore della nazionale che, negli anni Novanta giocò nel Viareggio ed ebbe come compagno di squadra Gigi Cecchi, il papà di Alessandro. Un rapporto di amicizia che si è protratto nel tempo, oltre le rispettive carriere. Spalletti, ad esempio, tornò a Viareggio per partecipare ai funerali di Alessandro e per stare vicino all’amico colpito da un lutto così grande.

Ieri l’allenatore della nazionale ha diffuso un video su Facebook che è stato riprese da Gigi Cecchi e che è rimbalzato più e più volte in rete. L’occasione è data dall’addio al calcio di Leonardo Terigi, arcigno difensore con una carriera anche fra i professionisti. La partita di addio si svolgerà domenica 8 giugno a Marina di Pietrasanta.

"Terigi merita il nostro saluto, ma questa giornata sarà l’occasione – ha detto Spalletti nel videomessaggio – per abbracciare nel ricordo Alessandro Cecchi scomparso nel 2018, figlio di Gigi, nostro carissimo amico al quale vogliamo un sacco di bene. Io, per motivi di lavoro, non posso essere presente, per cui vi invito a partecipare anche per mio conto. Il ricavato dell’evento sarà donato in beneficenza a FenomenAle associazione nata nel 2019 in memoria e per amore di Alessandro e che svolge attività solidale su tutto il territorio. Io non sarò presente, ma con il mio cuore sarò lì".