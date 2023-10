Cade dal tetto e fa un volo di 8 metri: grave un operaio

Viareggio (Lucca), 9 ottobre 2023 – Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 9 ottobre 2023, a Viareggio. Poco dopo le 8.30 un operaio di 31 anni è precipitato da un altezza di 8 metri mentre eseguiva alcune lavorazioni sul tetto di un capannone, all'interno dell’Officina 2000 in via di Montramito a Viareggio. L'uomo ha riportato politrauma, ma è sempre stato cosciente. Stabilizzato sul posto è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa). Sono intervenuti: automedica sud, ambulanza della Misericordia di Viareggio, carabinieri e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.