Bvlg, vince la continuità. Cda uscente senza rivali

Alla fine è andata come molti avevano previsto alla vigilia: la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana proseguirà nel segno della continuità. Il “blocco“ composto dai 19 nominativi che si erano candidati per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2024-2027 non ha avuto infatti rivali vista l’assenza di liste contrapposte. Di conseguenza le votazioni che si sono svolte ieri durante l’assemblea dei soci, convocata all’Una hotel di Lido di Camaiore, sono durate molto meno del previsto terminando in mattinata. Non essendo più necessario indicare le preferenze, l’assemblea ha proceduto con il voto palese attraverso la classica alzata di mano.

Il numero totale dei votanti verrà reso noto domani, mentre per quanto riguarda l’assegnazione delle cariche l’appuntamento è per l’8 maggio. Alla luce di quanto avvenuto ieri in molti danno per quasi certo il “poker“ dell’attuale presidente Enzo Stamati, in carica dal 2015. Passano, come detto, anche tutti gli altri candidati. Nel Cda Enzo Stamati, Giuseppe Menchelli, Corrado Lazzotti, Pietro Salatti, Marco Landi, Titano Marsili, Stefania Prosperi, Giulia Rossi e Laura Silvestri. Nel collegio sindacale Roberto Marrani, Andrea Buratti ed Elena Maria Genovesi (più i supplenti Davide Marchi e Angela Tarabella) e nel collegio probiviri Roberto Barsanti, Elena Beconi e Simone Farnocchia (più i supplenti Matteo Politi e Diego Carignani). Ieri, infine, l’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2023, concluco con un utile netto di 15,1 milioni di euro (+8,71% rispetto al 2022), che per la banca rappresenta il miglior risultato di sempre.

d.m.