“Bussola“ eletta terza miglior discoteca estiva

È un riconoscimento non solo a un locale pieno di storia che attraversa le epoche sempre col vento in poppa, ma più in generale a Marina di Pietrasanta e la Versilia tutta. Parliamo del podio conquistato dalla “Bussola“ alla finale dei Dance music awards, con la cerimonia ospitata domenica scorsa a Villa ReNoir (Mi). Il locale di Focette, gestito dalla famiglia Angeli, è stato infatti premiato come la terza miglior discoteca estiva d’Italia (era l’unica in Toscana presente in questa categoria). I Dance music awards sono considerati il più alto riconoscimento a livello nazionale rivolto agli addetti del mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo e la “Bussola“ era stata inserita in una rosa di dieci discoteche finaliste.

"I partecipanti – spiega l’amministratore delegato della ’Bussola’ Lorenzo Angeli – sono vere e proprie istituzioni storiche, conosciuti e riconosciuti in tutto il mondo. Raggiungere la finale era già stato motivo di orgoglio e arrivare terzi è stata una sorpresa emozionante. Questo risultato gratifica il lavoro che svolgiamo ogni giorno e incoraggia la nostra determinazione nel realizzare i nostri sogni. Ricevere questo premio prima dell’inizio della stagione estiva ci sprona nel lavorare con ancora più voglia e passione. Una stagione – conclude – che sarà ricca di eventi, con nuove scommesse, e che punta a far tornare al centro la voglia di ballare e divertirsi ospitando anche artisti internazionali".