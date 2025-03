Bus diretti a Casoli. Potenziate le corse

Il comune di Camaiore è riuscito a potenziare il trasporto pubblico per la frazione di Casoli. L’iniziativa dell’ente di piazza San Bernardino prende le mosse da una serie di istanze ricevute dalla cittadinanza: nello specifico, i residenti del ‘paese dei graffiti’ lamentavano le poche corse autobus disponibili per muoversi da e verso il borgo collinare. E così, a inizio anno, il Comune ha fatto richieste alla Provincia per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale a servizio della frazione. In particolare, la richiesta di Camaiore a Palazzo Ducale era incentrata sull’inserimento di un autobus ogni venerdì per raggiungere il centro di Camaiore, durante il periodo estivo, di un’ulteriore corsa di collegamento fino alla località Trescolli.

Le richieste dell’ente sono state accolte dalla Provincia e convertite nel potenziamento del servizio di trasporto, che non mira solo a colmare la carenza e soddisfare le esigenze dei residenti, ma si pone anche l’obiettivo di incentivare le presenze in una zona turisticamente molto attrattiva, capace di richiamare appassionati di arte e natura grazie agli Sgraffiti, a Candalla e ai diversi sentieri di collina e di montagna raggiungibili a partire dal borgo di Casoli. La provincia di Lucca, adesso, si mobiliterà per attivare le nuove corse che prenderanno il via già entro la fine del mese. Il gestore del trasporto pubblico, a breve, renderà noti gli orari delle nuove corse inserite nel programma settimanale, che saranno segnalate su tutte le fermate della tratta oggetto di potenziamento.