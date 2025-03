Bus dall’aeroporto a Viareggio. Torneranno i collegamenti diretti

VIAREGGIOÈ stata approvata all’unanimità in Consiglio regionale, tra la discussione della prima variazione al bilancio, la mozione presentata dal consigliere di opposizione Massimiliano Baldini, del gruppo Lega, e sostenuta da Pd, per il ripristino di un servizio di bus, per ii trasporto e il collegamento che da Viareggio e dalle zone della Versilia arrivino fino all’aereoporto di Pisa, dopo che la corsa E25 di Autolinee Toscane che da Pietrasanta attraverso Lido di Camaiore, Viareggio, Bicchio, Torre del Lago e Migliarino arrivava a Pisa, era stata abolita a inizio 2024, per una Un ordine del giorno che con la sua approvazione prevede l’impegno da parte del presidente della Regione e della giunta a valutare e considerare, insieme ai Comuni, alle province interessate e a Toscana Aereoporti, fermate di bus nelle zone strategiche sulla costa, sulla costa versiliese come viareggina, a valutare, per i soggetti coinvolti, l’inserimento del servizio all’interno del trasporto pubblico locale, e a prevedere una copertura economica idonea per attuarlo.

"Sono estremamente soddisfatto che l’ordine del giorno presentato dal Gruppo della Lega a mia prima firma inerente il ripristino e comunque la costituzione di un collegamento di trasporto pubblico locale fra l’aeroporto di Pisa e Viareggio e le località della Versilia, con modifiche inserite dal PD ed accettate dal sottoscritto, sia stato votato all’unanimità e quindi approvato in seno alla discussione della prima variazione del bilancio di previsione passata in Consiglio Regionale", commenta il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini sull’ordine del giorno a sua prima firma, che, arrivando all’approvazione, "si prevede anche il coinvolgimento degli stessi operatori turistici - continua Baldini - e delle categorie per favorire una pianificazione condivisa del servizio nonché il monitoraggio dell’implementazione e dell’efficacia del servizio".

E un’approvazione, quella della mozione della Lega, che pone le basi per il ritorno, dopo la firma, a suo tempo, di petizioni regionali ma anche locali, da Camaiore alla costa, di un servizio utile per chi, pendolare, usa i mezzi per studio o lavoro, ma anche per i turisti che, da Pisa a Viareggio, e viceversa, atterrano per scoprire le bellezze del nostro territorio.

Red.viar.