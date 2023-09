Brutti giri nei parchi. Arriva la sorveglianza

Sorveglianza in arrivo nelle zone che rischiano di diventare preda di “brutti giri“. Ad annunciare la contromisura è l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci in seguito al nostro reportage su alcune zone, in primis i parchi della Fontanella e della Lumaca, che a certe ore del giorno non attirano di certo le mamme con i bambini a causa di frequentazioni poco raccomandabili. "Il parco della Fontanella – spiega – è videosorvegliato ed è tra quelli che, grazie alla sinergia costruita con la Consulta del volontariato, è affidato, per apertura e chiusura, a un operatore. Servizio che proseguirà anche in inverno e sarà potenziato con un addetto che possa monitorare i movimenti sia lì sia al parco della Lumaca: il bando è in corso di stesura".

Quanto alla rissa tra adolescenti scoppiata alcune sere fa tra piazza Matteotti e via Marconi, con i protagonisti che se la sono data a gambe appena sono intervenute le forze dell’ordine, Cosci si complimenta con Nicola Ferri, titolare del pub caffetteria “Il Guerriero“, per aver separato i contendenti e invita i cittadini, in questi casi, a chiamare sempre le forze dell’ordine anziché filmare le scene con i telefoni. "Per fortuna Pietrasanta non è il Bronx – dice – anche se ci sono delle fragilità localizzate. Il modo migliore per risolverle è far riferimento a polizia municipale e forze dell’ordine, a cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione. I carabinieri ci hanno confermato che i controlli portano spesso al sequestro di sostanze stupefacenti e segnalazioni alla prefettura, e che saranno rafforzati. Non solo: l’intervento del titolare del pub è ammirevole, ma la prima cosa da fare è allertare le forze dell’ordine attraverso il ’112’ per una risposta più efficace e sicura".