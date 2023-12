Brindisi di Natale. Mercatini e dj prodigio. Ecco gli appuntamenti

Oggi al Forte si accende il Natale: alle 17 il complesso bandistico La Marinara sfilerà tra i mercatini di piazza Garibaldi fino a raggiungere la Pineta Emilio Tarabella, dove verrà inaugurata la Pista di Pattinaggio; alle 18 al Pontile il brindisi vero e proprio, organizzato dall’Unione Proprietari Bagni e della Compagnia della Vela, alla presenza del sindaco di Abetone Cutigliano, che come ogni anno ha donato l’abete al Comune. In piazza Garibaldi oggi alle 17.30, risuoneranno le note calde e avvolgenti del Quartetto Jazz. Invece in piazza Matteotti a Querceta dalle 9 alle 19 ci sarà il mercatino di Natale, a cura di QuercetArte e della locale Pro Loco. Banchetti di artigianato, street food, truccabimbi e spettacoli per i più piccoli animeranno la giornata.

Alle 15 esibizione della fanfara degli Alpini “Tenente Giorgio Giannaccini”, a cura degli uffici associazionismo e turismo del Comune. Alle 17.30 dj set anni ’90 con il giovanissimo Peter dj, un talentuoso dodicenne che, per la giovanissima età, sarà una vera e propria sorpresa.