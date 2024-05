Bozzano Potatura di due pioppi. Affidato l’incarico a una ditta

È stato affidato l’intervento di potatura e messa in sicurezza di due grosse piante di pioppo che si trovano lungo la via della Cava, a Bozzano, tra la strada pubblica e il canale consortile. Gli uffici tecnici hanno individuato queste due alberature come priorità a causa delle dimensioni raggiunte dalla chioma: per questo necessitano di un intervento che le metta in sicurezza rispetto a chi passa e alle attività limitrofe. Il lavoro sarà effettuato da una ditta specializzata. L’intervento rientra in un più ampio piano di monitoraggio e messa in sicurezza delle numerose piante presenti sul territorio comunale sia nella parte collinare che nelle frazioni che si sviluppano lungo la via Sarzanese, un patrimonio arboreo rappresentato principalmente da piante vetuste il cui stato vegetativo è ormai arrivato al massimo sviluppo e spesso soggette a attacchi da parte di fitopatogeni che vanno ad intaccare la stabilità delle stesse e per questo necessitano di potature e messa in sicurezza.