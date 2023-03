Borzonasca dà la carica "Siamo il cambiamento" Bagno di folla a Tonfano per la sua candidatura

"La città non è del sindaco ma di tutti i cittadini: il cambiamento parte da oggi". E giù applausi tra la folla – non meno di 80 persone – che ieri in piazza XXIV Maggio a Tonfano ha assistito alla presentazione della candidatura a sindaco di Lorenzo Borzonasca. Un fatto definito "storico" visto che non succedeva da oltre 20 anni che tutto il centrosinistra andasse unito alle amministrative. Oltre a “Insieme per Pietrasanta“, di cui Borzonasca è attualmente capogruppo, la candidatura avrà infatti il sostegno di Pd, Prc, Sinistra italiana, Possibile, Europa Verde, Art. 1 e, per ora, simpatizzanti e attivisti territoriali del Movimento Cinque Stelle in attesa del via libera ufficiale da Roma.

Otto forze, ieri rappresentate dal proprio vessillo ed esponenti quali Francesco Nesti (SI), Gianmarco Simonetti (Possibile) e Niccolò Martinelli (Prc). Ad aprire le danze è stata Claudia Dinelli (Pd), inizialmente disponibile a candidarsi per poi fare un passo indietro: "Lorenzo incarna il progetto, nato nel 2018, messo al centro la tutela ambiente e del territorio, il cittadino e la lotta contro le disuguaglianze e per i più deboli. Adelante, riprendiamoci la città". Poi il microfono è passato a chi, fino a pochi giorni fa, non avrebbe mai immaginato di dover sfidare in prima persona il centrodestra. "Mi fa piacere – dice Borzonasca – che questo progetto abbia suscitato così tanto interesse. Il desiderio era di una coalizione che fosse il più ampia possibile per dare un futuro sostenibile alla nostra città. Mi batterò soprattutto su tre capisaldi. La partecipazione dei cittadini, che in questi 5 anni la cosa che è mancata di più in assoluto. L’ambiente, con le piaze che saranno il fulcro di uno sviluppo urbanistico improntato sul verde. E la cultura, sia del lavoro che espositiva: in piazza Duomo va riportata l’idea di un’arte non da vendere ma da creare con i artisti e artigiani. È una sfida difficile – conclude – ma siamo qui per dar corpo a un laboratorio che costruisca qualcosa di nuovo. I 5 Stelle non hanno ancora ufficializzato la loro presenza a livello di coalizione, ma stanno dando una mano. Mi sono preso questa grossa responsabilità, ma tutti dobbiamo essere responsabili in questo cammino".

Daniele Masseglia