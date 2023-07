Borse e fiori venduti abusivamente

Sequestrata merce venduta illegalmente: perfino mazzi di fiori che la polizia municipale ha donato alle parrocchie locali. Gli agenti sono intervenuti sul Pontile, anche a seguito delle segnalazioni giunte nei giorni scorsi, dove quale stazionavano numerosi venditori abusivi che sono soliti proporre le proprie mercanzie sull’arenile. All’arrivo del personale in divisa si è scatenato un fuggi fuggi generale nel corso del quale sono state abbandonate per essere recuperate e poste sotto sequestro penale, alcune borse riportanti marchi di note griffe (verosimilmente contraffatte) che, se le perizie dei tecnici incaricati confermeranno l’ipotesi di reato, saranno avviate a distruzione. Nell’ambito della stessa operazione sono stati recuperati anche alcuni foulard tipo pashmina per i quali è scattato il sequestro amministrativo sempre a carico di ignoti.

Inoltre, durante il mercato sono stati sequestrati 21 mazzi di fiori a un extracomunitario che all’interno della pineta di piazza Marconi stava effettuando la vendita senza titolo in area interdetta. I fiori sono stati donati alla parrocchia di Sant’Ermete e a quella di San Francesco a Vittoria Apuana. "L’azione di contrasto alle attività abusive prosegue – dichiara il comandante della municipale Andrea D’Uva – al momento stiamo lavorando per colpire un altro fenomeno collegato all’abusivismo, la distribuzione e vendita di alimenti tra gli stessi venditori operata da soggetti privi di autorizzazione nonché dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande. Tale fenomeno ingenera situazioni di degrado, l’occupazione abusiva degli spazi pubblici. Le zone maggiormente a rischio sono state già individuate e saranno organizzati degli interventi mirati"