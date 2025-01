Bonus nuovi nati. Ancora opportunità

C’è ancora tempo per far richiesta per il Bonus Nuovi Nati, una misura di sostegno economico dedicata alle famiglie e alle giovani coppie residenti con un Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad euro 40mila euro. Il Bonus, previsto per i bambini nati, adottati o affidati nel corso del 2024, rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese legate ai primi mesi di vita dei più piccoli. L’importo varia in base alla situazione economica delle famiglie, calcolata tramite l’indicatore Isee.

La misura sarà finanziata con un fondo dedicato di 11.500 euro