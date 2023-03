Bonuccelli (Fdi) attacca le gestioni della precedente giunta Del Dotto

"Oh mama!". Chissà che è successo tra la Fondazione Gaber e i camaioresi. Le estati, le feste a Villa La Padula, gli spettacoli partoriti a Montemagno. Evidentemente di Gaber non ne potevano più. La paternità del divorzio è rivendicata anche dal centrodestra. "Il sindaco Pierucci ha attuato uno dei miei punti di programma", giosce Claudia Bonuccelli dei Fratelli d’Italia.

"Ho sempre sostenuto che questa fosse una scelta obbligata – spiega Bonuccelli – basandomi su dati concreti: un enorme spreco di risorse, per una manifestazione che aveva ormai perso ogni tipo di attrattiva, che non era sostenuto né dai cittadini né dal tessuto commerciale del centro. Durante la campagna elettorale, per aver espresso il mio punto di vista, sono stata attaccata, in occasione di una conferenza stampa, dall’amministrazione di allora, come se volessi cancellare la cultura e spargere il seme dell’ignoranza.

Oggi i fatti attestano la correttezza delle mie opinioni".

"Quando si amministra la cosa pubblica – afferma Bonuccelli – un danno ricade sulla comunità: dopo dieci anni Camaiore ha speso una cifra folle, che è rimasta fine a se stessa; purtroppo non ha portato nessun tipo di vantaggio, né dal punto di vista economico-turistico né per la cultura del nostro territorio. E questo rimarrà uno dei peggiori esempi di cattiva amministrazione del nostro Comune". Ogni riferimento all’ex sindaco Alessandro Del Dotto non pare del tutto casuale. Infatti la consigliera di Fdi conclude: "Il sindaco Pierucci ha deciso di cambiare rotta: sono soddisfatta per la sua decisione, ma rimango amareggiata per l’atteggiamento di scarsa trasparenza dimostrato. Ogni tanto sarebbe necessario mostrare un minimo di onestà intellettuale, ammettere i propri errori e riconoscere che le opinioni altrui possono essere giuste e corrette, anche se arrivano da una parte politica diversa dalla propria".