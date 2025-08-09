Forte dei Marmi, impazza il ’Boat party’: vip e musica sulle barche a largo con Gurulandia

Forte dei Marmi, 9 agosto 2025 – Con gommoni, pedalò, moto d’acqua ma anche a colpi di sportive bracciate. Tra le palpipazioni di sindaco e balneari e l’entusiasmo del pubblico social oggi il boat party a Forte dei Marmi ci sarà. “Provate a fermarci” è uno degli slogan dell’iniziativa in acqua (“poetica, pazzesca, incredibile, fuori di testa” viene pubblicizzata con enfasi) che dalle 15 al tramonto si terrà a 500/600 metri al largo del pontile, dove si gioca sul filo la questione della giurisdizione utile a un intervento sanzionatorio.

Tanto che nei giorni scorsi il sindaco Bruno Murzi, visto l’incessante battage dell’evento, si è affrettato a convocare una riunione con i Comuni costieri in Capitaneria di Porto per valutare eventuali ordinanze di contenimento di quell’esperienza pilota in Versilia oltre le boe.

Ma ogni frizione si è ricomposta e oggi la festa ci sarà con grande attenzione: nel paese dove i provvedimenti si fanno sempre più stringenti per contenere ’effetti da pubblico spettacolo’ nelle spiagge, ecco che l’escamotage pare trovato, per ribaltare quella villeggiatura alla ‘Sapore di Mare’ da sempre ancorata al loop del mito delle famiglie Agnelli e Moratti.

A promuoverlo è la società Gurulandia, cui fa capo Marco Cappelli, il volto che con Fabrizio Corona ha lanciato il celebre podcast Gurulandia e che oggi è uno degli esperti di corsi per negozi digitali. Il personaggio giusto per aver trasformato il boat party in un tormentone che viaggia tra Instagram e Tik Tok calamitando adesioni da tutta Italia.

Tanto che sarebbero già sold out le prenotazioni di gommoni per partecipare a quella sorta di disco-boat-party in mezzo al mare tra musica e ’guest’ ancora tenute sotto silenzio. Al momento già 50 mezzi avrebbero confermato l’iscrizione gratuita al pomeriggio di animazione e musica, e l’obiettivo sarebbe di arrivare a 100 gommoni.

“L’elemento catalizzante dell’iniziativa – spiega lo stesso Cappelli – sarà uno yacht da 23 metri col quale partiremo da La Spezia per stazionare al largo del pontile del Forte. A bordo avremo un dj e un sassofonista, oltre a un bagnino per garantire la sicurezza e bananoni, moto d’acqua attorno. Non mancherà anche una barca di supporto con parte del nostro staff che, con i retini, provvederà all’eliminazione di eventuali rifiuti che vengano gettati in acqua. Abbiamo molto entusiasmo per questo party che è un modo originale per celebrare la ripartenza del podcast il 19 agosto. E siamo soddisfatti che, tramite i nostri legali, sia stata formalizzata ogni autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, che comunque arriverà a verificare lo svolgimento della festa ma, soprattutto, che anche il Comune alla fine abbia dato la ’benedizione’ alla nostra proposta di intrattenimento”.