Blitz dei carabinieri ai cantieri edili. Denunciati due amministratori. Gli operai non erano assicurati

Non avrebbero ottemperato alle disposizioni di legge omettendo di far sottoporre a visita medica i dipendenti, cosi come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria. E non avrebbero neppure provveduto ad assicurare i propri collaboratori all’interno del cantiere. Per questo gli amministratori delegati di due aziende edili, che operano all’interno del medesimo cantiere, sono sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Lucca.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Viareggio, nell’ottica di vigilare e garantire la sicurezza nell’ambito del lavoro: i militari hanno eseguito alcuni controlli in alcuni cantieri edili attualmente attivit sul territorio, unitamente al personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro di Lucca e, nei giorni scorsi, a seguito di verifiche mirate compiute a Forte dei Marmi, sono state riscontrate due violazioni penali da parte dei responsabili di due aziende con sede legali nel nord Italia.

Le verifiche hanno permesso di accertare che non solo i dipendenti non erano stati sottoposti alla visita medica oblbigatoria, cosi come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria, ma che gli stessi collaboratori all’’interno del cantiere non erano coperti da assicurazione. I servizi di ispezione predisposti dal militari di Viareggio nei cantieri edili, verranno intensificati in occasione dell’avvento della bella stagione, coinvolgendo il personale specializzato del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas dei carabinieri. L’attività di controllo ed ispezione portata avanti dai militari ha lo scopo di provare a ridurre gli illeciti penali e di poter prevenire il lavoro in nero, l’inquinamento ambientale e di prevenire ogni forma di infortunio durante l’attività lavorativa, causate da innosservanze ed imperizie da parte di chi è deputato ad osservare quanto disposto dalla disciplina del lavoro.