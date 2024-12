Bilancio in assise. Nessun balzello per Imu e Irpef

Oggi alle 16 approdano in consiglio comunale il Documento unico di programmazione insieme al bilancio di previsione 2025-2027. "Anche quest’anno - dice il sindaco Maurizio Verona - entro il 31 dicembre verrà proposta l’approvazione del bilancio che, sottolineo con orgoglio, gode di ottima salute, con un tempo medio di pagamento ai fornitori di 30 giorni. Inoltre, già dal prossimo anno è previsto un aumento delle entrate, così che avremo più risorse per le manutenzioni. Confermate le aliquote Imu e l’addizionale Irpef. Per quanto riguarda le opere pubbliche, in procinto di iniziare il consolidamento sulla viabilità per Pruno e Volegno, mentre in collaborazione con l’Unione dei Comuni interverremo sul dissesto in località Le Lame a Levigliani e in località La Colombetta a Cardoso". In fase di completamento invece le opere sempre di messa in sicurezza a Sennari e a Farnocchia all’ingresso del cimitero. "Mentre nel 2025 finalmente vedremo partire una infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, relativa al collegamento fra Sant’Anna e Farnocchia".

Al Palazzo della Cultura di Cardoso presto sarà operativo il mulino per realizzare la farina di castagne, con funzione didattica ed educativa per le scolaresche. "Poi – va avanti Verona – le montagne sono ricche di un’offerta turistica variegata che va dal trekking, all’arrampicata, all’e-bike. Settore economico sul quale questa amministrazione si sta impegnando. I dati forniti dall’Ambito turistico della Versilia evidenziato una crescita importante, lo si legge nei numeri: la nostra quota all’interno dell’Ambito dei sette comuni, calcolata in base alle presenze turistiche degli ultimi tre anni, ha visto raddoppiare rispetto al triennio successivo i turisti in visita a Stazzema".