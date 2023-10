Bicicletta rubata a un noto ristoratore

Approfittando delle tenebre si è recato alla rastrelliera per bici vicino al pontile e dopo aver sfondato a calci il lucchetto ha portato via la Eusebi rossa di uno dei titolari del ristorante “Da Gigi“. Il furto, avvenuto sabato notte all’1.30, è stato ripreso dalla webcam: il titolare, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Tonfano, ha promesso una ricompensa a chi dovesse ritrovarla anche perché l’aveva ricevuta in regalo quando era alle medie.