Biblioteca, "servono aria condizionata e riscaldamento". Parte la petizione on line per ambienti più confortevoli

Partita una petizione on line su Change.org per risolvere il problema del riscaldamento e aria condizionata nella biblioteca comunale. "Riconosciamo l’importanza cruciale della biblioteca –recita il documento – come luogo di cultura, aggregazione e studio per giovani e adulti. Tuttavia è ormai da molto tempo persiste una grande carenza nel sistema di riscaldamento e aria condizionata all’interno della biblioteca, che ha un impatto significativo sulla nostra esperienza di studio e lettura. Gli eccessi di freddo in inverno e di caldo in estate rendono difficile concentrarsi e trarre il massimo beneficio dalle risorse culturali offerte. Chiediamo al Comune di impegnarsi nel risolvere il problema al fine di garantire un ambiente confortevole e propizio per lo studio e la lettura, consentendo a studenti e visitatori di concentrarsi appieno sulle loro attività"