Biblioteca: nel 2025 ci sono già 900 utenti in più

Biblioteca comunale “Sirio Giannini” sempre più vivace: nel primo quadrimestre segna un incremento di 900 frequentatori. Nei primi quattro mesi del 2024 si erano registrate 1664 presenze che nel 2025 hanno raggiunto le 2568, con +904 persone. Numeri che restituiscono una media di oltre 600 frequentatori al mese: 598 a gennaio, 661 a febbraio, 723 a marzo e 586 in aprile. Basti pensare ai numerosi appuntamenti con presentazioni di libri, conferenze, lo spazio Nati per leggere dedicato ai bambini sino a 5 anni e ai loro genitori, le attività di approfondimento promosse con l’Istituto Marconi, i corsi di inglese, l’apprezzatissimo Club del libro con incontri a cadenza mensile, il progetto estivo del Book Party e le tante altre attività che hanno portato a un aumento delle persone che vedono nella biblioteca un luogo di conoscenza e approfondimento ma anche di incontro e di relazioni.

La biblioteca ha un patrimonio di 37 mila volumi, oggetto di puntuali revisioni e implementazioni. In aumento anche i numeri del prestito libri che sono passati da 1078 agli attuali 1211, con un aumento di 130 pubblicazioni prese in prestito gratuito. Come gratuita è la tessera della biblioteca che consente di portare a casa sino a quattro libri al mese, oltre ad entrare nel sistema Mlol, la piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di contenuti. Tra le più recenti iniziative adottate per l’incremento dei prestiti librari, c’è sicuramente l’idea degli angoli di lettura tematici, finalizzati a stimolare la curiosità dei frequentatori. In occasione di particolari ricorrenze, vengono allestiti spazi ad hoc dove si trovano suggerimenti di lettura, evidentemente capaci di invogliare i lettori a intraprendere approfondimenti sulle tematiche proposte. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 14.30-18.30, chiuso sabato e domenica.

Fra.Na.