Biblioteca a Bertelli. Oggi l’apertura

Oggi alle 9 riaprirà al pubblico la Biblioteca Comunale nella rinnovata sede di Villa Bertelli. In questa nuova fase, tutti i servizi saranno disponibili per gli utenti. La biblioteca adotterà un nuovo orario di apertura: dal lunedì al sabato, sarà aperta in modo continuato dalle 9 alle 19, mentre la domenica sarà accessibile dalle 9 alle 13. Tutti

i servizi, tra cui il prestito, la sezione per ragazzi, la sala computer e la sala di lettura, saranno

ubicati al primo piano della Villa. Per festeggiare l’occasione, alle 11 il sindaco Bruno Murzi darà il suo saluto: tuttta la comunità è invitata a partecipare.