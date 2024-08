Best of De Andrè: di padre in figlio. Il tour di Cristiano fa tappa al Forte

Di padre in figlio: la grande musica italiana arriva a Villa Bertelli il 20 agosto quando alle 21.30 si accenderanno i riflettori su una delle tappe del tour nazionale di Cristiano De André (nella foto) - Best of De André: omaggio al padre Fabrizio a 25 anni dalla scomparsa, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora attuali.

Quale significato ha questo viaggio nella musica ?

"Con il “The Best Of Live Tour“porto sul palco alcuni brani dal vivo di mio padre che ho riarrangiato nei 4 album “De Andrè canta De Andrè“ dedicati a mio padre. Ho scelto il meglio, secondo me, di queste mie rivelazioni".

In quali brani crede di aver contribuito in modo maggiore?

"Se devo citare dei brani ai quali credo di aver dato un mio tocco musicale più riuscito sono: Â çímma, Fiume Sand Creek, Se ti tagliassero a pezzetti, Il pescatore, Quello che non ho, La canzone del padre, La guerra di Piero, La collina, e gran parte dell’album Storia di un impiegato. La scommessa è stata riuscire a farli sposare con stili e sonorità diverse, per dare nuova vitalità senza squilibrare l’armonia originale tra musica e testo. Un lavoro meticoloso fatto con grande attenzione, amore e rispetto".

Cosa penserebbe suo padre?

"Mio padre avrebbe voluto fare un nuovo tour, dopo quello di “Anime salve“ con nuovi arramgiamenti per i suoi brani, e pensava di dare a me questo compito. Ci stava lavorando, eravamo in tour insieme, ma poi è successo quello che sappiamo. Dopo qualche anno dalla scomparsa ho deciso di portare avanti il suo desderio e con musicisti come Luciano Luisi, Max Marcolini e Stefano Melone ho arrangiato totalmente e registrato dal vivo in vari tour una quarantina di suoi brani che ho pubblicato nei 4 album dal titolo “De André canta De André . Mi è sembrato giusto e mi sembra anche oggi naturale cantare mio padre per dare alle nuove generazioni la possibilità di sentire ancora le sue opere dal vivo".

I brani di suo padre sono attuali...

"Chiunque può trovare nelle opere di mio padre più di una risposta alle proprie domande, può imparare a riconoscere il bene dal male, il torto, la ragione, a scovare l’ipocrisia e a trovare giustizia e bellezza. Oggi c’è da aver paura: stanno sottraendo l’arte, la cultura, la poesia, l’informazione, le uniche possibilità di riscatto e di libertà"

Come vive la musica?

" La sentivo nel sangue e non mi sarei visto a fare niente altro che quello.

Cosa ama fare?

"Mi piace navigare, pescare, leggere, camminare, fare immersioni".

Maria Nudi