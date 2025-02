Bentornato San Biagio. Due giorni di festa tra bancarelle ed eventi

Il menù, ormai, è quello a cui i pietrasantini sono abituati da tempo immemore: decine e decine di bancarelle piene di golosità e articoli di ogni tipo, il panino con la porchetta da gustare all’aperto sulle panche in lpegno, gli animali della mostra agrozootecnica, gli spazi per le associazioni di volontariato e gli agricoltori, la benedizione della gola in Duomo, i piatti tipici nei ristoranti e l’immancabile luna park alla Pesa. La fiera di San Biagio torna domani e martedì nel centro storico regalando due giorni di festa, aggregazione e spensieratezza, oltre che colori e profumi. Tra le novità di quest’anno c’è l’estensione del circuito anche sul lato nord di piazza Statuto. "È una scelta – spiega il vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani – che abbiamo fatto per rendere il percorso ancora più fluido, omogeneo e quindi più piacevole da scoprire per i visitatori. Anche quest’anno avremo oltre 200 banchi in città ed espositori provenienti da tutta la Toscana con una grande varietà di prodotti artigianali, specialità gastronomiche e occasioni di intrattenimento per tutta la famiglia".

Stand aperti dalle 9 a sera, inclusa la location di via Oberdan per i prodotti delle attività agricole e zootecniche, e piazza Matteotti per l’esposizione degli animali: al centro sarà allestito un "ranch" con fondo in sabbia per il "battesimo della sella" dei bambini, mentre 25 stand accoglieranno pony e cavalli, rapaci, rettili, suricati, cavie peruviane, pappagalli, cani e altre specie. Non mancheranno inoltre i gazebo del progetto informativo "Io non rischio" a cura di Salvamento Versilia, Comitato alluvionati e Croce Rossa, affiancate dalla Protezione civile comunale. In piazza Glicini spazio invece al mercatino degli hobbisti e delle opere dell’ingegno. Dal profano al sacro: il Duomo accoglierà i fedeli domani alle 11 e alle 18 e martedì alle 9, mentre la benedizione della gola sarà officiata domani alle 9 e alle 15 e martedì dalle 10 alle 12,30. Anche la chiesa della Misericordia, in via Mazzini, celebrerà il patrono con la benedizione della gola martedì dalle 15 alle 16,30. Infine musei e mostre aperte, fino al "Concerto di San Biagio" il 9 febbraio alle 11 al teatro "Galeotti" con il maestro Michael Guttman (violino), Valentina Scheldhofen Ciardelli (contrabbasso) e Alvaro Siculiana (piano) per i 150 anni della "Tosca" di Giacomo Puccini.

Daniele Masseglia