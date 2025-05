Bentornata ’Marina in fiore’. Tonfano per quattro giorni capitale di colori e profumi

Decine di banchi tra espositori e associazioni, lo street-food più ampio del solito, il concorso fotografico e soprattutto quattro giorni di fiera anziché tre. Un tripudio di colori e profumi avvolgerà Tonfano grazie alla tradizionale fiera "Marina in fiore", sorta di benvenuto alla bella stagione organizzato dal Consorzio di promozione turistica della Versilia per conto del Comune e in collaborazione con le realtà economiche locali. La novità di questa edizione sarà l’anteprima in agenda oggi approfittando della Festa dei lavoratori, dopo di che si proseguirà con una maratona fino a domenica.

L’anteprima di oggi vedrà una ventina di operatori del florovivaismo disegnare il circuito di "Aspettando Marina in fiore" in piazza XXIV Maggio e piazzetta Amadei, affiancati dallo street food promosso da "Marina eventi" con un percorso più ampio (oltre a via Da Vinci è stato aggiunto il tratto sud di via Versilia, tra via Da Vinci e via Prati). Il taglio del nastro ufficiale è atteso invece domani alle 10,30 con fiori, piante, sculture verdi, attrezzi e arredi da giardino anche in via Carducci, via Versilia e via Donizetti. "Saranno quattro giorni dedicati alla bellezza e alle tradizioni della nostra terra – dice il vice sindaco e assessore a eventi e attività produttive Francesca Bresciani – che con l’aiuto del bel tempo speriamo rappresentino anche un’occasione propizia per il tessuto commerciale della Marina, oltre che per i tantissimi espositori che d tutta Italia hanno scelto Tonfano per salutare insieme a noi l’arrivo della bella stagione. Questo evento infatti non solo attira persone e genera vendite dirette, ma promuove il territorio e può favorire nuove opportunità di business tra gli operatori".

Completa il quadro il concorso fotografico "Scatta la Marina", promosso dal gruppo GoVersilia in collaborazione con gli organizzatori: per partecipare basterà "immortalare" la propria esperienza a Tonfano inviando gli scatti entro l’8 maggio sui canali social di GoVersilia (oppure alla mail [email protected]). Infine i provvedimenti della polizia municipale: dalle 18 di oggi alle 24 di domenica sospesi i varchi elettronici di piazza XXIV Maggio e tra via Versilia e via Palestro, e fino alle 3 del 5 maggio divieto di sosta e transito in via Carducci tra via Foscolo e piazza XXIV Maggio, doppio senso e divieto di sosta in via Puccini tra le vie Carducci e Duca della Vittoria.

Daniele Masseglia