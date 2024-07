Benessere per la comunità. Ecco la sala multisensoriale. Decolla Villa Ciocchetti

Il letto ad acqua vibra al suono della musica, sulla parete vengono proiettati video che danno la sensazione di essere immersi nella natura. Accanto una postazione con filamenti luminosi, una cascata di fibre ottiche, un tubo con bolle colorate e molto altro. Benvenuti nella sala multitsensoriale inaugurata ieri alla Rsa “Villa Ciocchetti“, di proprietà della Croce Verde, concepita per il benessere non solo dei pazienti della struttura, in primis quelli affetti da Alzheimer, ma anche a persone con disabilità e bambini affetti da spettro autistico in base a convenzioni da stipulare con l’Asl. Un taglio del nastro molto partecipato (70 i presenti) anche perché effettuato alla vigilia di un evento importante: la Croce Verde, prima pubblica assistenza d’Italia, oggi compie 159 anni.

Costata oltre 100mila euro, la sala ha una superficie di 25 metri quadri, è stata realizzata dalla ditta “Pro Senectute“ di Mantova e intitolata a Roberto Pardini, pediatra e presidente della Croce Verde dal 1959 al 1972 che ebbe il merito di avviare la sezione Avis e rialzare l’ex Casa di riposo. Per l’occasione il pediatra, socio onorario della Croce Verde ed ex sindaco Domenico Lombardi ha donato un ritratto di Pardini, realizzato da Marcello Tommasi nel 1949, a Silvia e Martina (figlia e nipote di Pardini). "La sala multisensoriale – spiega Gabriele Dalle Luche, presidente della Croce Verde – sarà un progetto non solo per gli ospiti della Rsa ma per tutta la comunità. Ai primi di agosto la ditta curerà i corsi di formazione per i nostri 54 dipendenti, dopo di che da settembre aprirà a tutto il territorio. Oggi è davvero una giornata di festa". Sempre ieri è stato presentato il nuovo centro diurno con aumento dei posti letto da 10 a 18 unità, a cui vanno aggiunti i 46 residenziali. "A giorni – conclude – perfezioneremo il percorso autorizzativo con il Comune (ieri era presente l’assessore all’associazionismo Andrea Cosci, ndr) dopo aver già ottenuto il via libera dall’Asl". I due progetti sono stati sostenuti da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

Daniele Masseglia