Benedizione degli animali, più sedie per i visitatori. Ecco l’ordinanza

Più sedie alla Pieve di San Giovanni e Santa Felicita di Valdicastello per migliorare l’accoglienza dei visitatori, in primis gli anziani. E poi la consueta carovana di cavalli (un centinaio), capre, conigli, cani, gatti e rapaci che da Pietrasanta raggiungeranno la pieve. Sono le principali novità della 44a "Benedizione degli animali" (nella foto una passata edizione), in agenda il 19 gennaio e promosso dai Cavalieri storici della Versilia coordinati da Luciano Borzonasca e Daniele Lazzerini. La macchina organizzativa è già a buon punto, inclusa l’ordinanza emessa ieri dalla Polizia municipale. Piazza Matteotti, da dove partirà il corteo, sarà off-limits dalle 9 alle 12. Istituito inoltre il divieto di transito lungo il corteo, in partenza alle 10,30 e formato da piazza Statuto, via Mazzini, p.zza Duomo, via Garibaldi e via Valdicastello, fino alla pieve dove alle 11,15 si terrà la cerimonia. Divieto di sosta infine in via Valdicastello nel tratto tra la Sarzanese e la zona della pieve.

d.m.