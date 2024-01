Befana al Fortino. Festa nella piazza con giochi e truccabimbi

Grande festa in piazza Garibaldi sabato per festeggiare l’Epifania. Lo spazio sarà infatti animato di divertimento per un pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiuglie che desiderano condividere un momento di gioia e divertimento. L’appuntamento avrà inizio alle 15 e fino alle 17.30 la piazza sarà cornice ideale di giochi, baby dance, truccabimbi pronti a coinvolgere i giovanissimi in occasioni di condivisione e di festeggiamento. Gli animatori presenti penseranno a ’scaldare i motori’ in attesa dell’arrivo della Befana che porterà sorprese e dolcetti a tutti i bambini. L’Epifania in piazza anche in passato ha riscosso un gran successo con una nutrita partecipazione e ha rappresentato un’alternativa alla suggestiva Befana che per tanti anni è arrivata col paracadute sul pontile rappresentando un vero spettacolo capace di creare attesa anche per gli adulti.