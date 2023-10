Bargecchia Mondina e quartuccio. Torna la classica sagra d’autunno

Tutto pronto per la sagra che tradizionalmente conclude la stagione massarosese: la Sagra della mondina e del quartuccio fritto animerà Bargecchia per tre fine settimana: il 7-8, 14-15 e 21-22 ottobre. Domani le cucine aprono alle 19,30 e dalle 21 musica in piazza con dj Marco Bresciani. Domenica quartucci e mondine dalle 15,30, mentre alle 16 spazio alla scuola ‘Arte vocale’ di Sabrina Benvenuti e scuola di danza ‘Dream dance studio’. In serata, cucina (19,30) e musica in piazza con dj Sandro Pozzi. Sabato prossimo, spazio ai The Good Old Boys, mentre domenica protagonisti degli spettacoli saranno I ragazzi delle Borgate con Thomas Caluri, Revolution Dance e Fitness e Butterfly. In serata arriva dj Marco Lemmetti. Per l’ultimo fine settimana, si apre sabato con Mamamia in Tour di Riccardo Remedi. Mentre per la giornata si replica il programma della domenica precedente. La serata infine sarà animata dai Gold Five. Tutte le sere le cucine chiudono alle 22,30.