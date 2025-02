Bargecchia La Croce Verde e l’inciviltà di tante persone

La Croce Verde collinare prende posizione contro l’inciviltà che regna nella frazione di Bargecchia. "In questi giorni, alla sede sono stati fatti dei lavori di pavimentazione di tutta l’area davanti alla chiesa per avere la superficie più pulita rispetto alla ghiaia – spiega il consigliere Maurizio Batini - con la speranza che i proprietari dei cani non li portassero più a fare i bisogni in quel luogo, oltretutto senza toglierli. Poi ci si mettono anche i ragazzi, che la sera vanno sotto il loggiato a fare i loro affari, sporcando e non ripulendo; alcuni di loro vanno a fumare dentro un mezzo dei servizi sociali che è in attesa di sistemazione. Se le cose non cambiano, come associazione saremo costretti a denunciare ai carabinieri; inoltre, metteremo delle telecamere per individuare quei soggetti che non hanno rispetto, pagando poi le conseguenze dei danni recati. La Croce Verde è un bene di tutta la collina, è un ente assistenziale che porta solo benefici alla popolazione; essere civili è un dovere che ognuno di noi deve avere".