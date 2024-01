Barca si rovescia sul lago di Massaciuccoli, un morto e un disperso

Torre del Lago (Lucca), 7 gennaio 2024 – Tragedia sul Massaciuccoli a Torre del Lago Puccini: un’imbarcazione si è rovesciata nelle acque del lago e il bilancio è di un morto e un disperso.

L’allarme è+ scattato intorno alle 14,40; sulla barca c’erano due uomini, uno sulla sessantina e un 53enne. Il corpo del sessantenne è stato trovato poco dopo nella zona dove si trova il maneggio. L’altro è invece disperso e si dispera di ritrovarlo in vita.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, l’automedica e l'ambulanza della Croce Verde di Viareggio, il cui personale ha constatato il decesso dell’uomo, polizia e carabinieri.

Una giornata tragica sulle sponde del Massaciuccoli; in mattinata, poco prima delle 8, alcuni cacciatori avevano chiamato i soccorsi perché avevano notato un’auto ferma da tempo con motore acceso nella zona tra via della Bonifica e via della Palude. All’interno c’era un 40enne che si era tolto la vita.